Я не готов стать отцом... Что мы знаем о мужской и женской ответственности?

Кот Рыжый

Автор так старается обелить женщин? И поехиднее высмеять мужчин? Я--не защищаю ТАКИХ ОТЦОВ!!! Но мне не понятно другое, а что все пятеро матерей, да и другие на =районе= не знали что могут забеременеть?! Зачем они так торопились?! Неужели уж совсем невмоготу?!Ну да ладно, это было в совковские времена.....Сейчас дело обстоит гораздо прозаичнее и меркантильнее! Профуры, в ночном клубе подставляют свою пилотку под богатого и пьяненького дурака. Удачно беременеют. Через суд ОТТЯПЫВАЮТ ХОРОШИЕ АЛИМЕНТЫ 40-60 Т.Р. Ребенка благополучно сбагривают родителям, а сами тусят дальше по ночным клубам! Жалуясь своим подругам, что 40- 60 т.р. это--фигня! На эти деньги не прожить в Москве или Питере. =Надо ещё подловить лоха и снова--забеременеть!= Это написала девушка, про свою подругу! Она была поражена, какой сволочью стала её односельчанка! И вот таких- всё больше становиться. Они уже не подруги. Свободная =мамашка= ни копейки не посылает ни родителям, которые воспитывают и содержат ребёнка, ни ребёнку! А вообще мужчины поставлены изначально в неравное положение! Хочет он, или не хочет он детей. Ни кого это не интересует! Всё будет именно так КАК РЕШИТ ЖЕНЩИНА! И многие женщины этим нагло пользуются в надежде выскочить замуж! Но, потом им жизнь ставит подножку. В 50 и 60 годах СССР бурно отстраивался. После военная разруха преодолевалась. Темпы строительства жилья, культурных объектов были впечатляющими.Огромное кол-во людей хлынули в Москву и другие крупные города. Даже фильм был такой =Лимита=.И вот ловкие бабёнки, ловчили по полной! Так как снова ловили дураков на свою пилотку! Прорабов, мастеров, нач участков строительных, всех, более менее, перспективных мужиков! А тогда было очень строго, в отношении морального облика строителя коммунизма! С наглыми мордами пёрлись в партком, профком, БЛЕЯЛИ ЧТО ОН ЕЁ СОБЛАЗНИЛ(!), ЧТО ОНА ЧУТЬ ЛИ НЕ ДЕВСТВЕННИЦА БЫЛА! ХОТЯ НА НЕЙ ПРОБЫ СТАВИТЬ НЕГДЕ БЫЛО! А в парткоме разговор короткий! Либо партбилет на стол, либо--ЖЕНИСЬ! Сколько поломанных судеб было. Мужики откровенно ненавидели этих сук. Били их, спивались, ненавидели =своих= детей! Потому как даже и дети могли быть не его. Так что вопрос этот был во все времена! Сейчас рассматривают закон, что АЛИМЕНТЫ --ТОЛЬКО В БРАКЕ!!! Может хоть это образумет этих хищниц за богатым женихом!? Я ни в коем случае не говорю, что все такие женщины! Есть прекрасные мамы и жёны, как и отцы! Но всё больше откровенных сучек, которых кроме денег ни что не интересует! Они готовы ради этого на ВСЁ!!!