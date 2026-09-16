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Царьград

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ЕС усилит санкции против России, заявила председатель Еврокомиссии

ЕС усилит санкции против России, заявила председатель Еврокомиссии

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала ужесточение санкций против России в своем выступлении перед Европарламентом.

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