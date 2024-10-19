Иммунолог посоветовал россиянам не игнорировать першение в горле из-за пневмонии

Помимо классических видов пневмонии в России случаются вспышки атипичной микоплазменной. Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, в чем их различие и почему не стоит легкомысленно относиться к першению в горле, передает RT со ссылкой на 360.
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