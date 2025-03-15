Саперы начали разминировать Курское приграничье

В приграничных районах Курской области одновременно разминируют жилые дома, придомовые территории, сельхозугодия и важные объекты жизнеобеспечения, такие как газопроводы, котельные, линии электропередач, дороги и мосты, сообщило Минобороны.
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