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Царьград

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В Краснокаменске микроавтобус сбил ребёнка на велосипеде

В Краснокаменске микроавтобус сбил ребёнка на велосипеде

В Краснокаменске микроавтобус совершил наезд на ребёнка, пересекавшего проезжую часть на велосипеде. Информация о случившемся появилась 19 сентября в МАКС-канале «Инцидент Краснокаменск».

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