Planet of pink ponies: the Kremlin does not see an escalation in Washington's statements

The Kremlin does not see an escalation in Washington's statements on Ukraine, the United States is contributing to the peace process, and the White House is talking about increasing pressure on Russia, they are simply mistaken.
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