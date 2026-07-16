Участники СВО в РТ получили порядка 500 млн рублей господдержки за полгода

По итогам шести месяцев 2026 года предпринимателям – участникам СВО и членам их семей, а также предприятиям, чьи сотрудники проходят службу в зоне спецоперации, направлено около 500 млн рублей по программам поддержки предпринимательства.
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