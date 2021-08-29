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«Роскосмос» сообщил о запуске российских 10 метеоспутников до 2027 года

«Роскосмос» сообщил о запуске российских 10 метеоспутников до 2027 года

Десять метеорологических спутников планируют запустить в России до 2027 года. Об этом стало известно из совместного доклада «Роскосмоса» и Росгидромета, представленного на заседании координационной группы по метеорологическим спутникам CGMS.

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