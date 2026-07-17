Собянин утвердил проект планировки территории транспортного узла "Новорижская"

Правительство Москвы утвердило проект планировки территории транспортного узла "Новорижская". Как сообщил сегодня Сергей Собянин в социальных сетях, в его состав войдут строящаяся станция Рублёво-Архангельской линии метро, остановки наземного транспорта и перехватывающие паркинги.