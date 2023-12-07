Не всем изобретениям и открытиям суждено совершить прорыв. В «Золотом теленке» Ильф и Петров с явным пренебрежением написали о тех, кто ломает голову над «мелочами жизни».
Технопарк
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Не всем изобретениям и открытиям суждено совершить прорыв. В «Золотом теленке» Ильф и Петров с явным пренебрежением написали о тех, кто ломает голову над «мелочами жизни».
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