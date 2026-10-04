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Мировое обозрение

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Запад не помог: как новые «Герани» переломили ход СВО и заставили Киев выть

Запад не помог: как новые «Герани» переломили ход СВО и заставили Киев выть

Главное в тезисах: Смена парадигмы: Армия России перешла от бензиновых дронов-камикадзе к реактивным моделям «Герань-4» и «Герань-5», что качественно изменило характер ударов по украинской ПВО.

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