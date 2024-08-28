В Европе заявили о неготовности к прекращению транзита газа из России

Европа не готова к прекращению Украиной договора о транзите газа из России. Поставки российского топлива были гарантией в случае наступления суровой зимы, заявил аналитик Давиде Табарелли, пишет РИА Новости.
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