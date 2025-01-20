8 симптомов синдрома самозванца, и почему это состояние может разрушить жизнь

Бывают ли у вас мысли, что все достижения в жизни — это просто череда счастливых совпадений, а не ваша заслуга? Есть люди, которые часто терзают себя размышлениями в духе «Я не достоин того хорошего, что получаю, мне просто повезло».
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