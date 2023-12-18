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Сербы и венгры одновременно пендальнули по мягкому месту братушек болгар. А Россия вообще ни при чём…

Сербы и венгры одновременно пендальнули по мягкому месту братушек болгар. А Россия вообще ни при чём…

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Последние несколько десятилетий так называемые братушки болгары пытаются разговаривать с Россией свысока, надменно, через губу… Они пытаются указывать, что ей надо вести с ними диалог иначе.

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