Трамп раскрыл содержание напутственного письма Байдена: главное за сутки

МОСКВА, 23 января, ФедералПресс. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп раскрыл содержание напутственного письма своего предшественника Джо Байдена, Британия отправила свои корабли следить за российским судном, а Владимир Зеленский призвал страны Запада отправить войска на Украину.
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