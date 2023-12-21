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Захарова назвала кульминацией антисправедливости условия МОК для россиян

Захарова назвала кульминацией антисправедливости условия МОК для россиян

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что допуск российских спортсменов на Олимпийские игры - 2024 в Париже на дискриминационных условиях со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) — это кульминация антисправедливости.

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