Захарова назвала кульминацией антисправедливости условия МОК для россиян

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что допуск российских спортсменов на Олимпийские игры - 2024 в Париже на дискриминационных условиях со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) — это кульминация антисправедливости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии