Снизу постучали. Уролог Малхасян назвал сигналы нездоровья от почек

Почки — один из органов, который отвечает за ряд важных функций, связанных с выведением шлаков, токсинов из организма, регулированием уровня жидкости и электролитов в крови, а также синтезом гормонов, необходимых для поддержания здоровья и нормального функционирования организма.
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