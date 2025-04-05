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Царьград

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Перестрелка в дагестанском торговом центре: один погибший, двое ранены

Перестрелка в дагестанском торговом центре: один погибший, двое ранены

В подземном паркинге ТЦ "Ардар" в Дагестане произошла перестрелка между владельцем комплекса и арендаторами, причиной конфликта стали денежные разногласия.

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