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За несостоявшийся концерт Канье Уэста начали возвращать деньги

Покупатели билетов на отмененные концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге с 12 октября могут подавать заявки на возврат денег, в том числе за билеты, приобретенные по акции, сообщают российские СМИ.

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