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В соответствии с Конституцией РФ: дети иностранных родителей не имеют права учиться в российских школах!

В соответствии с Конституцией РФ: дети иностранных родителей не могут вообще учиться в российских школах и посещать детские садики!!! Прежде чем поднимать шум, что неверно, это не так: прочитайте внимательно предлагаемую статью.

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