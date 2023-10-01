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Зюзин о Плешкове: «Необычный и трудолюбивый вратарь, похож на Мышкина и Метсолу. Подъем СКА в том числе связан со смелым решением дать ему дорогу»

20-летний голкипер одержал 4 победы в 4 матчах в этом сезоне при 2 играх на ноль, 98,1% сэйвов и коэффициенте надежности 0,50.

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