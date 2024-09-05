Представлен обновленный Volvo XC90: новая медиасистема, подстаканники и исключительно гибридные силовые установки

Volvo официально представила флагманский кроссовер XC90. Несмотря на то, что модель вышла в 2015 году, компания пока не собирается выпускать преемника – на этот раз все ограничилось умеренным рестайлингом.
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