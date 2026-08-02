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Аргументы недели

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Убийство россиян в Таиланде вызвало массовые протесты в Паттайе

Убийство россиян в Таиланде вызвало массовые протесты в Паттайе

Таиланд оказался в центре громкого скандала после серии тяжких преступлений против российских граждан в туристическом районе Хуай Яй под Паттайей.

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Валерий Василенко
Живите дома.
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