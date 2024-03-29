В ЯНАО открыли новое креативное пространство для молодежи Красноселькупа

В Красноселькупе состоялось открытие нового молодежного пространства. Точку притяжения местных юношей и девушек создали за 3 млн рублей губернаторского гранта, сообщила администрация Красноселькупского района.
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