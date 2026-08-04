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Восемь лет после трагедии: Анна Калашникова призналась, о чём мечтает до сих пор

Восемь лет после трагедии: Анна Калашникова призналась, о чём мечтает до сих пор

«Восемь лет назад я потеряла второго ребенка на большом сроке, должна была родиться девочка, а с детства я всегда мечтала быть многодетной мамой троих детей», — рассказала Анна Калашникова в интервью 31 мая 2026 года.

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