"Постоянно звоню маме": звезды, ставшие родителями в 2023 году

Хилари Суонк, Клэр Дейнс, и Румер Уиллис. Использованы материалы: Global Look Press/George Pimentel/Keystone Press Agency/Dave Bedrosian/Keystone Press Agency/FS/AdMedia В 2023 году в семьях многих знаменитостей произошло радостное событие: они стали родителями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии