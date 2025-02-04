Сотрудники авиационного завода в Смоленске получат дополнительные меры поддержки

Соответствующие перспективы развития кадрового потенциала предприятий Смоленской области Василий Анохин обсудил с гендиректором корпорации «Тактические ракетные вооружения» Борисом Обносовым Дополнительную поддержку получат сотрудники Смоленского авиационного завода, соответствующим договором завершилась встреча губернатора Смоленской области Василия Анохина с гендиректором корпорации «Тактические ракетные вооружения» Борисом Обносовым.
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