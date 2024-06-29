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Bloomberg: с начала 2024 года цены на кофе сорта робуста взлетели на 40%

Bloomberg: с начала 2024 года цены на кофе сорта робуста взлетели на 40%

С начала 2024 года цены на кофе робуста выросли на мировом рынке на 40%. Об этом сообщает Bloomberg. Причиной такого скачка стоимости стал неурожай в Бразилии и особенно во Вьетнаме — крупнейшем в мире производителе робусты.

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