Bloomberg: с начала 2024 года цены на кофе сорта робуста взлетели на 40%

С начала 2024 года цены на кофе робуста выросли на мировом рынке на 40%. Об этом сообщает Bloomberg. Причиной такого скачка стоимости стал неурожай в Бразилии и особенно во Вьетнаме — крупнейшем в мире производителе робусты.
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