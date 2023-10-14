В Ростове могут изменить схему движения автобуса №55. Куда его продлят

Об этом попросили жители микрорайона Левенцовки.Департамент транспорта Ростова-на-Дону обсудит возможность продления автобусного маршрута №55, который сейчас следует от микрорайона Левенцовского и до посёлка Александровки.
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