Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в список террористов и экстремистов) описал свое ощущение от речи вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, в которой он разгромил политику Евросоюза.
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