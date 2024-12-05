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Поставки российского угля в одну страну рухнули

Поставки российского угля в одну страну рухнули

РИА Новости: экспорт угля из России в Японию упал в восемь раз по итогам октября По итогам октября 2024 года суммарные объемы экспорта российского угля в Японию рухнули в восемь раз в сравнении с тем же периодом 2023-го и опустились до отметки в 52,6 тысячи тонн.

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