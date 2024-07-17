ФСБ предотвратила угон бомбардировщика, поджог авианосца и убийство генералов

Федеральная служба безопасности РФ сообщила о предотвращении теракта на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», срыве угона дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 и попытки покушения на трёх российских военачальников.
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