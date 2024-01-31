Член Госдумы Фаррахов: депутаты с начала года ездят на Lada Vesta и Haval

Полгода назад Владимир Путин распорядился в приоритетном порядке использовать российские автомобили в качестве служебного транспорта для госслужащих, 1 февраля правительство и власти регионов должны отчитаться о выполнении поручения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии