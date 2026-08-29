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Альтернативы не было. 85 лет со дня принятия на вооружение РККА противотанкового ружья

Альтернативы не было. 85 лет со дня принятия на вооружение РККА противотанкового ружья

Из советских фильмов мы знаем, что распространённым противотанковым средством в 1941 году было противотанковое ружьё.

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