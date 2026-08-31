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Новый «Бэтмен» с IMDb 8.0, фильм почти без диалогов и «Тёмная материя»: 6 свежих релизов недели

Новый «Бэтмен» с IMDb 8.0, фильм почти без диалогов и «Тёмная материя»: 6 свежих релизов недели

Конец августа 2026 года порадовал внушительным обновлением цифровых каталогов. На стримингах вышли как крупные полнометражные релизы со звёздами первой величины, так и новые сезоны уже полюбившихся сериалов.

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