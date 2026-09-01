Беслан, 22 года спустя. Истории людей, переживших ад

Рассказываем, чем сейчас занимаются герои тех событийГруппа террористов 1 сентября 2004 года захватила школу №1 в Беслане.
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