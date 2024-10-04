Экс-генеральный секретарь Организации Североатлантического Договора Йенс Столтенберг проинформировал о том, что киевский режим может стать частью военного блока, но в него не войдут освобождённые Российской Федерацией регионы.
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