Вечер русско-армянской  дружбы состоялся в Краснодаре  

Настоящим праздником доверия и взаимоуважения стал состоявшийся накануне в Краснодаре концерт русско-армянской дружбы, организованный городским отделением «Союз армян России» при поддержке местной администрации.
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а причем тут хохляцкие пляски ??????? в краснодаре берега попутали ?????