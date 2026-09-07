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Вечер русско-армянской  дружбы состоялся в Краснодаре  

Вечер русско-армянской  дружбы состоялся в Краснодаре  

Настоящим праздником доверия и взаимоуважения стал состоявшийся накануне в Краснодаре концерт русско-армянской дружбы, организованный городским отделением «Союз армян России» при поддержке местной администрации.

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