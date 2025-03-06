Рязанский «Завод ТЕХНО» добровольно доплатит 55 млн рублей из-за технической ошибки

Сотрудники, допустившие ошибку, были выявлены и уволены после внутренней проверки.Рязанский «Завод ТЕХНО», специализирующийся на производстве тепло- и звукоизоляционных материалов на основе каменной ваты, добровольно перечислит более 55 млн рублей за несвоевременную подачу декларации о воздействии на окружающую среду (ДВОС) за 2023 год.