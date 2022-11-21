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Матыцин о снижении посещаемости в Мир РПЛ: «Некорректно ставить во главу угла внедрение Fan ID. Не вижу барьеров, чтобы система не сработала»

Олег Матыцин не считает Fan ID причиной снижения посещаемости матчей Мир РПЛ.  – Решение о введении этой системы принято, обратной дороги нет.

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