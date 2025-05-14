Авербух раскаивается за заявление об Арзамасовой, сделанное в интервью Собчак

После интервью Ксении Собчак Илья Авербух столкнулся с жестким хейтом. Публику разозлили его слова о 15-летней Лизе Арзамасовой, с которой он познакомился на ледовом шоу, хотя всем известно, что их отношения начались намного позже.
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