В Брянске в ДТП с синим автобусом пострадала 66-летняя женщина

По предварительной информации, 72-летний водитель Chevrolet Niva двигался в направлении улицы Пересвета, при повороте налево/разворот не занял соответствующее положение, в результате чего допустил столкновение с автобусом ЛиАЗ 429260, которым упра .
По предварительной информации, 72-летний водитель Chevrolet Niva двигался в направлении улицы Пересвета, при повороте налево/разворот не занял соответствующее положение, в результате чего допустил столкновение с автобусом ЛиАЗ 429260, которым упра .
Свежие комментарии