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В Брянске в ДТП с синим автобусом пострадала 66-летняя женщина

В Брянске в ДТП с синим автобусом пострадала 66-летняя женщина

По предварительной информации, 72-летний водитель Chevrolet Niva двигался в направлении улицы Пересвета, при повороте налево/разворот не занял соответствующее положение, в результате чего допустил столкновение с автобусом ЛиАЗ 429260, которым упра .

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