Кисида выразил Си Цзиньпину беспокойство из-за патрулирования КНР и РФ

По данным агентства Kyodo, японский премьер Фумио Кисида сообщил о своем беспокойстве лидеру Китайской Народной Республики Си Цзиньпину из-за совместного патрулирования Российской Федерации и Китая территории над акваторией Японского моря.
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