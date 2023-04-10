Дикий рис со сливочным маслом: рецепт от Ляйсан Утяшевой

Такая еда полезна и не причинит вреда вашей фигуре. Российская спортсменка, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева в свои 37 лет великолепно выглядит и считается одной из самых красивых женщин в российском шоу-бизнесе.