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Дикий рис со сливочным маслом: рецепт от Ляйсан Утяшевой

Дикий рис со сливочным маслом: рецепт от Ляйсан Утяшевой

Такая еда полезна и не причинит вреда вашей фигуре. Российская спортсменка, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева в свои 37 лет великолепно выглядит и считается одной из самых красивых женщин в российском шоу-бизнесе.

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