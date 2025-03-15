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Экстрадиция россиянина Панева в США: обвинения в киберпреступлениях

Экстрадиция россиянина Панева в США: обвинения в киберпреступлениях

Ростислав Панев, гражданин России и Израиля, экстрадирован в США по обвинению в киберпреступлениях. Он и Дмитрий Хорошев связаны с хакерской группой LockBit, вымогавшей более 500 миллионов долларов.

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