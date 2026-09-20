Сводка с фронтов СВО 20 сентября: "Герани-4" бьют по тылам, Доброполье под ударом, Москву атакуют БПЛА

Сводка с фронтов СВО 20 сентября: русские войска продолжают продвижение, а украинский тыл получает новые удары.
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