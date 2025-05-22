События в Москве 22 мая: выставка дизайна, кинопоказ, шахматный турнир и лекция об архитектуре метро

Афиша мероприятий в Москве на 22 мая: VI Московская неделя интерьера и дизайна, кинопоказ "Семья Ивановых", выставка "Путём ледников", шахматный турнир, английский разговорный клуб, итальянский вечер, фитнес-тренировка и лекция "Ар-деко и неоклассика в московском метро".