Глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил о подтоплении пяти районов Бердянска. Как он отметил в своём Telegram, в настоящий момент ситуация в области стабильная, оперативные службы работают в штатном режиме.
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