Вплоть до лишения прав: водителей расстроили новым запретом

Автомобилистов поставили перед сложным выбором. Российским водителям объявили нерадостную новость: теперь всех, кто предпочитает управлять машиной в солнцезащитных очках, ждут особенно тщательные проверки.
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