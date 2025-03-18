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Царьград

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ВСУ изгоняют с земли русской. Наступление армии России даёт серьёзные результаты. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

ВСУ изгоняют с земли русской. Наступление армии России даёт серьёзные результаты. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Остался небольшой участок земли, на котором украинские боевики готовятся выслушать ультиматум от солдат русской армии.

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